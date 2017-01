Roule-toujours ! Ce numéro 334 de Moto Magazine (février 2017) s’adresse aux mordus, à ceux qui ne lâchent rien et surtout pas le guidon ! Aux amateurs de machines faites pour abattre des kilomètres, à ceux qui affrontent les petits matins par -10° C et qui ont besoin de gants chauffants, aux grands givrés capables de monter au Cap nord en plein hiver ; et aussi à ceux qui pensent boycotter l’injuste vignette Crit’air pour rouler en ville !

Actus

Ce mois-ci on commence par le combat contre la vignette Crit’air et l’intox du gouvernement qui nous fait croire qu’elle est déjà obligatoire. Réagissons !

Bonne nouvelle, l’enterrement du contrôle technique à la revente est devenu réalité grâce à la ténacité de la FFMC.

On s’évade en Asie centrale avec le portrait de Mélusine Mallender, une voyageuse charmeuse et téméraire.

Essais des nouveautés 2017

Vous les avez découvertes sur notre site Motomag.com, il est temps de vous poser dans votre fauteuil pour les observer et vous attarder sur l’analyse des essayeurs de Moto Magazine. Elles ne sont pas moins de six ce mois-ci : Ducati 950 Multistrada, Kawasaki Z 650, Triumph Bonneville 1200 Bobber, Yamaha MT-09, KTM 1290 Super Duke R et Ducati 1200 Monster S. Ça roule pour tout le monde !

Deux matchs

Sport-tourisme ou gros trail ? Vous cherchez une machine pour abattre des kilomètres dans un certain confort sans pour autant vous endetter en visant une grosse GT… Nous vous proposons un match entre la dernière sport-tourisme, la Kawasaki Z 1000 SX, et un trail de référence, la Honda 1000 Africa Twin dans sa version DCT.

Vous voulez soigner votre look ? Au jeu du charme, des sensations de conduite et de l’évocation du passé, ce sont la Triumph Bonneville T120 et la BMW nineT Scrambler qui s’opposent.

Tests d’équipements



Les gants chauffants autonomes vous éviteront de souffrir de l’onglée. N’attendez plus ! Pour choisir la paire la plus efficace, découvrez notre comparatif de 5 modèles. Également au programme, un test de 3 montes de pneumatiques pour Honda 1800 Goldwing et d’équipements orientés aventure.

Voyage extrême



Monter au Cap nord en plein hiver avec des BMW R 1200 GS hyper chargées… il fallait être un peu givré pour tenter ce périple. Guillaume et Frédéric l’ont fait. Et ont ramené des images qui donnent envie de les imiter…

Nostalgie

La Yamaha 850 TRX fut perçue par les uns comme une pale et inacceptable copie de la Ducati 900 SS. Elle incarna pour d’autres le twin sportif original qu’aucune marque japonaise n’avait osé produire. Vingt ans après, elle n’apparaît pas décatie et s’avère même intéressante en occasion.

Et nos rubriques pratiques sont toujours là : Mécanique, pour vous éclairer sur…l’éclairage de nos motos ; Juridique, pour la recherche des responsables en cas de chute sur du gas-oil ; Tourisme, pour vous concocter une petite virée dans l’Aisne et en Champagne.

Bonne lecture !

Et pour recevoir chaque mois Moto Magazine dans votre boîte aux lettres, rendez-vous dans la boutique motomag.com !