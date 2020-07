Tout le monde se souviendra de l’édition 2020 de la Stella : deux tiers de motards en moins pour une ambiance plus « familiale ».

La Stella est l’un des rassemblements les plus anciens d’Europe où affluent les motards pour rejoindre un cirque naturel perché à 2160 mètres d’altitude. Sur place, vous ne trouverez qu’un long silence ponctué par la musique des cascades. On y monte avec son intendance. Les rencontres sur place font le reste...

Le campement est au lieu-dit « La Grange du Fond » (au refuge de Scarfiotti). Traditionnellement, une dizaine de kilomètres plus bas, Bardonecchia est à la fête avec un concert le samedi soir et des exposants de motos tout-terrain.

Cette année, les organisateurs y ont renoncé par respect des recommandations sanitaires.

Une concentre, née d’un pari et vieille de plus d’un demi-siècle

Comment est née cette concentration moto qui figure parmi les plus hautes d’Europe ? C’est dans un pari entre Harry Louis (alors directeur de la revue The Motor Cycle et éditeur de renom) et Mario Artuso que la Stella trouve ses origines. Le premier prétendait que le Stelvio était le plus haut col Italien, le second qu’il s’agissait du Sommeiller. C’est finalement Mario qui le remportera, le Stelvio étant à 3 009 mètres, contre 2 758 pour le Sommeiller.