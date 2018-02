La journaliste radio Fabienne Sintes, grande amoureuse de moto et tout particulièrement de sa BMW R1200C ramenée des USA, ne peut que constater les dégâts.

Les policiers avaient sans doute moins de neige sur leur selle et sacoches pour partir en confiance affronter le tarmac parisien. Bingo.

Shinylucille ne montre pas beaucoup de commisération pour son motard de mari.

Autolib, le service de location de voiture électrique de Paris, qui surfe sur la vague...

...et se fait rhabiller pour l’hiver par latruelle

No comment...

IvanLeFou qui réconforte comme il peut la #Team2roues

FaridChameck, manifestement un connaisseur

Icon qui croit savoir, photo à l’appui, que la neige est un facilitateur de burn. Qui le tente ?

Et quelques solutions pour jusqu’au-boutistes qu’ont même pas froid aux yeux

Ce qui pourrait bien être la première moto-neige de l’histoire. Une invention suisse.

C’est fou ce que l’on peut faire avec seulement 10 000 vis et du scotch américain.

Les Franciliens qui se plaignent de quelques centimètres de neige alors que d’autres immatriculent leur bécane en Alaska (avant même l’invention des gants chauffants). pffff !

Le mot de la fin revient à Victoire Sessego, manifestement rentrée dans l’âge adulte.

You know you're becoming an adult when after snowfalls you go out not to play in the snow but to clear your motorcycle from snow.

— Victoire Sessego (@SessegoVictoire) 7 février 2018