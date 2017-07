Cèze Moto Rétro est une association d’une trentaine d’adhérents présidée par Patrice Michel. L’organisation de la Montée historique des Cévennes nécessite le renfort d’une centaine de bénévoles. Cette course de côte a pour but de recréer l’ambiance des épreuves qui étaient nombreuses dans cette région dans les années 70 et 80, satisfaisant nombre de pilotes amateurs.

Le samedi après-midi et le dimanche toute la journée, les montées se sont enchainées pour le plus grand plaisir des pilotes bien sûr, mais aussi des spectateurs venus nombreux malgré la canicule, assister à un spectacle bien sympathique et, comme toujours en « côte », gratuit.

Les engagés se répartissaient entre 70 solos et une quinzaine de side-cars.

Ardéchois, venu en voisin et invité d’honneur, le champion du monde de cette discipline, Alain Michel, s’est fait plaisir au guidon de sa 450 Honda Rickman. Egalement à l’honneur, Estelle Leblond et sa passagère Mélanie Farnier, à peine rentrées du TT, n’ont pas fait semblant dans les virolos de la montée du Martinet.

Une large place était faite aux « cinquante » à vitesses, avec la présence du Club Français du Cyclo Sport et il est à noter que deux Suisses avaient fait le déplacement.

Entre les pétarades en journée et l’orchestre de rock en soirée, villageois et motards ont souhaité ces moments festifs et de partage se renouvèlent. A l’année prochaine donc, à pareille époque, ici même au Martinet, pour cette petite manifestation qui ne demande qu’à grandir.









A lire dans Moto Magazine

Le portrait d’Estelle Leblond, championne de side-car, figure dans le n°338 de juin 2017 de Moto Magazine.

- Procurez-vous le magazine en vente par correspondance au prix de 5 €

- Découvrez-le en version PDF au prix de 3,90 €