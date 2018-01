Culture biker : les américains assurent (suite et fin)

Bonjour copain (et copine), Reprenons ici le dernier volet de nos posts consacrés aux assureurs américains et leur présence dans le merveilleux monde de la motocyclette … Lets talk about Allstate … Attention ami féru de culture motocycliste américaine, tu as bien compris qu’il ne faut pas confondre avec ALLLSTATE la fameuse marque US qui commercialisa Scooters, motocyclettes et (...)