Happy Halloween ! Don't drink and fly ! pic.twitter.com/zJg8XKuTai — AvonMoto (@AvonMotorcycle) 31 octobre 2017

Halloween a évidemment une dimension commerciale que chacun essaie de tourner à son avantage. Ici, le manufacturier Avon fait preuve de créativité.

Stop into Mies Outland Watkins to Receive some Spootacular Savings on a NEW Indian Motorcycle !! #Halloween #IndianMotorcycle pic.twitter.com/72jbMvomMl — Mies Outland (@MiesOutland) 23 octobre 2017

Un revendeur Indian profite aussi de l’opportunité pour faire un peu d’animation commerciale... Réussi ou pas, on vous laisse juge.

Associer un scoot attelé à l’idée de mort. Pourquoi ?

L’intégral utilisable une nuit par an. C’est heureux pour les passants.

Un certain goût pour le détail avec des citrouilles peintes sur les jantes.

Last but not least.