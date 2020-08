Le 4e GP MotoGP de la saison — le 5e pour les catégories Moto2 et Moto3 — investit le circuit de Spielberg, à 80 km au nord-ouest de Graz.

En MotoGP, on suivra notamment avec attention le parcours de Fabio Quartararo, deux fois vainqueur cette saison aux GP d’Espagne et d’Andalousie, mais un peu en retrait (7e) au GP de République tchèque disputé le 9 août.

Notez que les pilotes ne quitteront pas le circuit à l’issue des courses, puisqu’un second Grand Prix d’Autriche, officiellement dénommé GP de Styrie, y est prévu une semaine plus tard, le 24 août

Vendredi 14 août

13 h 05 : MOTO3 - Essais 2 sur CANAL+ SPORT

14 h 00 : MOTOGP - Essais 2 sur CANAL+ SPORT

15 h 05 : MOTO2 - Essais 2 sur CANAL+ SPORT

Samedi 15 août

8 h 55 : MOTO3 - Essais 3 sur CANAL+ SPORT

9 h 45 : MOTOGP - Essais 3 sur CANAL+ SPORT

10 h 50 : MOTO2 - Essais 3 sur CANAL+ SPORT

12 h 30 : MOTO3 - Qualifications 1 sur CANAL+ SPORT

12 h 50 : MOTO3 - Qualifications 2 sur CANAL+ SPORT

13 h 20 : MOTOGP - Essais 4 sur CANAL+

14 h 00 : MOTOGP - Qualifications 1 sur CANAL+

14 h 25 : MOTOGP - Qualifications 2 sur CANAL+

14 h 50 : MOTO2 - Qualifications 1 sur CANAL+ SPORT

15 h 30 : MOTO2 - Qualifications 2 sur CANAL+ SPORT



Dimanche 16 août

8 h 35 : MOTO3 - Warm up sur CANAL+ SPORT

9 h 05 : MOTO2 - Warm up sur CANAL+ SPORT

9 h 35 : MOTOGP - Warm up sur CANAL+ SPORT

10 h 55 : MOTO3 - Course sur CANAL+

12 h 00 : MOTO2 - La grille sur CANAL+

12 h 15 : MOTO2 - Course sur CANAL+

13 h 20 : MOTO2 - La grille sur CANAL+

13 h 55 : MOTOGP - Course sur CANAL+

14 h 55 : MOTOGP - Débrief sur CANAL+ SPORT