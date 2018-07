Cinquième épreuve du Championnat du Monde d’endurance, les 8 heures de Suzuka sonne le clap de fin de la saison.

5e à l’arrivée avec Freddy Foray, Alan Techer et Josh Hook, le F.C.C. TSR Honda France assure le titre en terminant juste devant le GMT94 Yamaha, 6e, avec David Checa, Niccolò Canepa et Mike Di Meglio. L’équipe de Christophe Guyot termine vice-champion du monde FIM EWC 2017-2018 à 13 points du nouveau champion du monde, au terme d’une course largement perturbée par la pluie et l’intervention de plusieurs safety-car.

Après 14 saisons, 3 titres mondiaux en EWC, 3 victoires aux 24 h du Mans et 2 au Bol d’Or, le GMT quitte l’endurance et part à la conquête de nouveaux horizons. En 2019, le team se tournera exclusivement vers la vitesse avec le Championnat du monde de Supersport (WSSP). Le team reçoit aussi le Anthony Delhalle EWC Spirit Trophy pour sa persévérance dans la conquête du titre mondial.



Classement Suzuka

1 YAMAHA FACTORY RACING TEAM

(Yamaha) 199 tours en 08h00’01’’

2 Red Bull Honda with Japan Post

(Honda) à 30’974’’’

3 Kawasaki Team GREEN

(Kawasaki) à 1 tour.

4 S-PULSE DREAM RACING IAI

(Suzuki) à 3 tours

5 F.C.C. TSR Honda France

(Honda) à 3 tours

6 GMT94 YAMAHA

(Yamaha) à 3 tours

7 Honda Asia-Dream Racing

(Honda) à 4 tours

KYB MORIWAKI MOTUL RACING

(Honda) à 4 tours

9 Honda Endurance Racing

(Honda) à 5 tours

10 YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING

(Suzuki) à 5 tours



Classement final Championnat du Monde FIM-EWC

1 F.C.C. TSR Honda France 171,5 points

2 GMT94 YAMAHA 158,5 points 3 Honda Endurance Racing 125 points

4 WEPOL Racing by penz13.com (BMW) 81 points

5 MERCURY RACING (BMW) 80,5 points