Le Bécane club de Mormal organise une exposition et brocante moto le 5 mars 2017 à Aulnoye-Aymeries (à 15 km de Maubeuge dans le Nord).

Programme

Expo motos anciennes, protos, motos adaptées, récentes

Stands divers (Handicap Motards Solidarité, FFMC,…)

Animations : concerts, démo de moto trial unijambiste et valide

Brocante motos d’occasion et tous objets liés aux 2-roues (pièces détachées, accessoires, équipements, revues, livres, vidéos...)

Buvette et mini-restauration (croques, paninis)

Emplacements gratuits pour les exposants et entrée gratuite pour les visiteurs

Informations

Bécane club de Mormal

Salle des sports de l’Attoque

Rue Jean Cattelas

59620 AULNOYE-AYMERIES

Inscriptions et renseignements : 06 12 48 73 29 ; 06 43 14 12 97 ; 06 73 30 67 41 ; 06 80 51 77 54 (Bécane club de Mormal)

Courriel : Liomiel@aol.com

