La 20e édition de l’European Bike Week, organisée du 5 au 10 septembre 2017, verra déferler plus de 120 000 passionnés d’Harley-Davidson et de musique autour du lac Faak et dans le village Faaker See, niché dans les paysages magnifiques du sud de l’Autriche.

On attend plus de 70 000 motos et 120 000 passionnés présents sur le site pendant 5 jours. Il est présenté par Classic Rock, Star FM et RCKSTR Mag.

Le groupe de Southern Rock Black Stone Cherry officiera en tête d’affiche, avec Thorbjörn Risager & The Black Tornado, The Picturebooks, Thundermother et Mr. Irish Bastard en premières parties.

Le Village Harley-Davidson sera au centre de l’événement, accueillera les Hot Spot Bar, Team 412 et Vida Loca Party Bus et animera l’événement jusque tard dans la nuit ! Les amateurs de rallyes moto se retrouveront dans la zone du Harley Owners Group (H.O.G.), des rafraîchissements, un service de restauration légère et le Wi-Fi étant offerts aux membres du H.O.G., ainsi que des tours guidés proposés par le Chapter local du H.O.G. Harley-Davidson.

Une collection de motos exclusives sera présentée pendant le Custom Bike Show.

Des essais de motos de la gamme Harley-Davidson au départ de la Demo Zone, seront possibles.

Une Dark Custom Expo Zone, présentant la gamme des motos Harley-Davidson, dont le nouveau Street Rod 750 est bien sûr prévue, de même que le Jeep Test Drive et des expériences tout-terrain également proposés sur le site.

L’European Bike Week reste un événement majeur sur la scène moto européenne, complètement gratuit et ouvert. La combinaison de routes à couper le souffle, d’une atmosphère exceptionnelle et de musique live donnent sa saveur à cet événement.

Le vendredi, le Custom Bike Show présentera le meilleur de la création moto en provenance d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique et la parade du samedi, faisant converger des milliers de motards à travers la superbe campagne de Carinthie, sera de nouveau une animation majeure de l’événement.

Pour plus d’informations sur l’European Bike Week et sur le programme des concerts,

rendez-vous sur : http://events.harley-davidson.com/