Spécialiste des accessoires de communication (intercoms, prises USB, supports pour smartphones, etc.), la société Interphone a enrichi sa gamme de boitiers conservant le smartphone à portée de main et de regard. Après plusieurs mois de test réalisé avec des Samsung Galaxy S5 et S7 (une dizaine de références disponibles au catalogue d’Interphone), ce Procase nous a laissé un sentiment mitigé.

Etanchéité faillible

Contrairement aux modèles de type « ouverts », ce support enferme le smartphone dans un boîtier en plastique rigide. Premiers avantages : le terminal est abrité des intempéries et protégé des vols à l’arraché. Deux loquets, deux clips et une sangle préviennent toute ouverture ou chute intempestive. Ce coffre-fort n’empêche toutefois pas l’infiltration de quelques gouttes lors d’une pluie prolongée et augmente la température du smartphone en été ; en revanche, il l’isole du froid en hiver.

Coffre-fort : des avantages et des inconvénients

Des gants dotés d’index tactiles sont préférables pour pianoter sur l’écran du terminal sans ouvrir le boitier. Au dos, une fenêtre facilite la prise de vues sans avoir à retirer le smartphone de son étui. Plus fâcheux, les boutons latéraux (volume, etc.) sont en revanche inaccessibles. Un passage permet de glisser le câble d’alimentation.

Lors de l’achat, il convient de choisir entre deux modes de fixation : support tubulaire pour guidon (de 16 à 30 mm) ou patte de rétroviseur. Quel que soit le système choisi, sa fiabilité est avérée. Il se montre par contre incompatible avec une sacoche de réservoir. La présence de cette dernière nuit à la visibilité du smartphone ou au rayon de braquage de la moto.