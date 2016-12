Championnat de France des rallyes routiers 2017

18 et 19 mars : Rallye des Garrigues

31 mars et 1er avril : Rallye de la Sarthe

21 et 22 avril : Rallye de Corse

13 et 14 mai : Rallye du Beaujolais

27 et 28 mai : Rallye des Ardennes

17 et 18 juin : Rallye de l’Ain

21 et 22 juillet : Rallye du Dourdou

9 et 10 septembre : Rallye de l’Ardèche

Deux épreuves s’intercalent hors du championnat de France :

26 et 27 août : Rallye des Volcans (sous réserve)

Du 7 au 15 octobre : Moto Tour

Les pilotes sont classés en fonction de leurs 12 meilleures étapes, sachant qu’une épreuve équivaut à 2 étapes (jour + nuit).

Les tarifs d’engagements restent les mêmes que les tarifs 2016.

Trophée Duo

Un trophée Duo est créé (en test sur la saison 2017). Les pilotes et passagers ne peuvent pas permuter en cours de rallye. Seul le pilote marque des points au Championnat.

Catégories

Certaines catégories ont été modifiées.

Rallye 1 : Bicylindres de plus de 700 cc / 3, 4 et 6-cylindres de plus de 500 cc / Machines homologuées à titre isolée de plus de 125 cc.

Rallye 2 : Monos de plus de 400 cc / Bicylindres de plus de 500 cc et de moins de 700 cc / Scooters de plus de 125 cc.

Rallye 3 : 125 cc 2T et 4T / Monos de moins de 400 cc / Multi-cylindres de moins de 500 cc / Trophées mono 4T moins de 125 cc, scooters moins de 125 cc, électriques.

Side-cars.

Anciennes : entre 01/01/1955 et 31/12/1980.

Classiques : entre 01/01/1979 et 31/12/1992.

Classements

Les classements suivants sont établis sur chaque épreuve du championnat de France :

Scratch

Par catégorie

Élites

Espoirs

Féminines

Vétérans

Duos

