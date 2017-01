Le championnat de France Supermotard continue son développement avec la création de nouvelles catégories l’an prochain. En plus des habituelles classes S1, S2, Challenger et de la Honda Luc1 Cup, une catégorie S3 pour les 125 cm3 et une catégorie S4 pour les 85 cm3 font leur apparition.

Les Féminines seront intégrées à la catégorie S3 et pourront rouler en 125 cm3 et 250 cm3 4T.

Le calendrier

. 31 mars et 1er avril : Ajaccio (20) ; Rive Sud MC

. 15 et 16 avril : circuit de Bresse (71) ; MC du Lyon et Rhône

. 29 et 30 avril : Clastres (02) ; Run & Slick

. 20 et 21 mai : Juvaincourt (88) ; MC de Lunéville

. 10 et 11 juin : Lohéac (35) ; MC de l’Illet

. 7 et 8 juillet : Magny-Cours (58) ; MC de Nevers et de la Nièvre

. 5 et 6 août : Alpe d’Huez (38) ; RTF 38

. 26 et 27 août : Colombiers (18) ; Boischaut MC

. 18 et 19 novembre : Saint Denis (974) ; LMR Réunion

Renseignements et contacts : www.supermotard-france.fr

