Fort de son succès avec plus de 30 pilotes engagés dans chaque catégorie l’année passée, Yamaha renouvelle son engagement dans l’accompagnement des jeunes pilotes vers le plus haut niveau avec la mise en place des Challenge YZF-R125 et YZF-R3 au sein des Coupes de France Promosport.

Promosport

Yamaha et Fouloi Racing Services organisent sous l’égide de la Fédération française de motocyclisme (FFM) et dans le cadre des Coupes de France Promosport, le Challenge YZF-R125 et le Challenge YZF-R3. Ces challenges sont régis par le règlement des Coupes de France Promosport. Les pilotes Yamaha voulant participer au Challenge Yamaha doivent au préalable être inscrits en Promosport pour pouvoir participer au Challenge.

Inscription gratuite

L’inscription au Challenge YZF-R125 ou YZF-R3 est gratuite. Le pilote doit néanmoins équiper sa machine des éléments suivants pour valider son inscription :

un carénage complet S2 Concept recouvert du nouveau kit déco 2017,

un échappement Akrapovic,

une protection de levier de frein Titan,

des plaquettes de frein CL Brakes (dotation à la première course).

L’équipement du pilote est libre en marques, modèles et coloris, et devra se conformer au règlement Promosport. « Nous recommandons nos partenaires Shark et Ixon pour lesquels les pilotes pourront bénéficier de tarifs préférentiels chez les concessionnaires », souligne Yamaha France.

À noter qu’il est possible pour un pilote Yamaha de participer au championnat Promosport sans pour autant concourir dans le Challenge.

Tout au long de la saison, le Fouloi Racing Service sera présent pour accompagner les pilotes du Challenge. L’équipe apportera ses conseils au niveau administratif, en pilotage et un apportera un soutien technique dans le village Yamaha, qui sera situé au cœur du paddock chaque week-end.

Challenge YZF-R125 : pour débuter



Afin de faciliter l’accès à la compétition moto dès le plus jeune âge, il est possible de concourir à partir de 11 ans. Cette année, plus de 20 000 € de primes et de dotations pièces seront distribuées en complément des primes accordées par la FFM.

Pour la saison 2018, le vainqueur du Challenge YZF-R125 2017 se verra confier en fonction de son âge, une YZF-R125 ou une YZF-R3.

S’affirmer : Challenge YZF-R3



Pour les pilotes un peu plus aguerris, la suite logique est d’intégrer le Challenge YZF-R3 qui entame en 2017 sa troisième saison. Les concurrents qui piloteront des Yamaha de 320 cm³ doivent au préalable être inscrits en Promosport 400 pour pouvoir participer au Challenge. L’âge minimum requis pour participer a été a abaissé cette saison, il est maintenant de 12 ans (au lieu de 13 ans).

Sur la saison, Yamaha distribuera plus de 20 000 € de primes en dotations pièces en compléments des primes accordées par la FFM. Le vainqueur se verra prêter une YZF-R3 ou d’une YZF-R6 pour la saison 2018.

Calendrier des Coupes de France Promosport 2017

. 1er et 2 avril : Ledenon (30)

. 29 - 30 avril : Carole (93)

. 13 - 14 mai : Croix en Ternois (62)

. 10 - 11 juin : Pau Arnos (64)

. 1er - 2 juillet : Alès (30)

. 22 - 23 juillet : Le Mans (72)

. 5 - 6 août : Magny-Cours (58)

. 26 - 27 août : Nogaro (32)

Toutes les infos sont à retrouver sur le site www.yamaha-experience.fr