Tu t’appelais Julien. On t’appelait « Rominet ». On appréciait ton engagement, ta disponibilité, ton sourire et ta bonne humeur, toujours.

Et puis, tu voulais « en faire encore plus ». Il y a tout juste un an, à l’assemblée générale de la FFMC72, tu t’es présenté au poste de trésorier adjoint. Élu à l’unanimité.

Tu nous as quittés mardi. C’est con. Même pas le sourire aux lèvres dans un accident de bécane. Non. Au boulot. Arrêt cardiaque. Le jour de ton 34e anniversaire...

On pense fort à ta femme, à tes deux p’tits bouts. L’aînée a deux ans.

Adieu ce lundi 16 janvier au crématorium à 14h40. On y sera tous. En moto, en motards, avec nos casques, et une rose blanche.

C’est drôle. Le crématorium des Hunaudières, c’est à quelques mètres de la ligne droite du même nom... tu veux peut être qu’ensemble on se tire la bourre une dernière fois et qu’on mette la poignée dans le coin ?

V l’Ami

La rédaction de Moto Magazine / Motomag.com s’associe à la douleur de ses proches ; on vous présente nos sincères condoléances.