L’atelier self-service, équipementier et accessoiriste HC Moto Hub organise une bourse moto tous les premiers et troisièmes samedis du mois, sur son parking à Krafft (67).

L’équipe met à disposition son parking le premier et troisième samedi du mois.

Vendeurs : plus de 100 places disponibles gratuitement pour permettre de vendre ou acheter sa moto rapidement.

Un acheteur concrétise plus rapidement son achat lorsqu’il a vu la moto. Gagnez du temps, augmentez le nombre de visiteurs et concentrez les visites sur une journée. Inutile de rester avec sa moto, laissez dessus vos coordonnées, si un acheteur souhaite l’acheter il vous appelle.

HC Moto Hub ne prend aucune commission sur les ventes.

Acheteurs : gagnez du temps, économisez en frais de déplacement, augmentez vos chances de trouver une moto d’occasion rapidement.

Acheteurs/Vendeurs : rencontrez des motards qui partagent votre passion, échangez vos trucs et astuces, car personne ne parlera jamais mieux de sa moto que son propriétaire.

Informations

Bourse moto les 1ers et 3es samedis du mois chez

HC Moto Hub (sur le parking)

2 Rue de Bruxelles 67150 Erstein

Téléphone : 06 11 98 48 16

Site : www.hcmotohub.com

Courriel : contact@hcmotohub.com

