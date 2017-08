Bonjour à tous,

J’ai passé mon permis il y a 6 ans à l’age de 43 ans et depuis je roule avec un CBF 600 S acheté neuf en 2011 afin de me faire la main avec une moto maniable et adaptée au débutant que je suis.

Je souhaite maintenant passer à une moto capable de faire de longue balade.

Depuis plusieurs mois, je regarde beaucoup sur internet afin de trouver la moto "idéale".

Mon choix se porte sur la K1200 ou la Trophy 1200 SE.

Ce matin, chez BMW, le commerciale me propose un K1300GTL pack 3 de 2009 avec 42000km à 10 000 €.

Gros dilemme !!! Lâcher une moto de 2011 avec 15500km pour une de 2009 avec plus de km ...

Quoi faire ? Avec un budget de 8 à 10 000 € + ma moto, attendre de trouver une de mes 2 motos préférées ? Prendre la K13 ?

Est ce que quelqu’un peu me conseiller SVP ?