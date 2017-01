Le trike Stallion du King (3)

Bonjour copain (et copine), Le second trike acquis par le King chez SUPER CYCLE (qui était donc son troisième après son premier RUPP) … …fût le superbe modèle STALLION au design soooo seventies ! Quelques jours (ou semaines, les versions diffèrent) après avoir fait l’acquisition de son STINGER VW, Elvis est retourné chez SUPER CYCLE et leur a acheté un second trike. Celui-ci était un (...)