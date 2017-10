L’Espagnol Jorge Lorenzo, double champion du monde 250 cm3 et triple champion du monde MotoGP, n’est pas seulement un pilote de talent, c’est aussi un grand collectionneur devant l’éternel.

Objets en tout genre

Au fil des années il a réuni une fantastique collection d’objets en tout genre ayant appartenu à des champions du monde de motocyclisme et mais aussi de Formule 1 (F1), son autre passion. Un trésor que Jorge Lorenzo a reçu de ses adversaires au cours de sa carrière internationale.

Pilotes emblématiques

Au lieu de garder cette collection pour lui, il a décidé de la faire partager au plus grand nombre en ouvrant, depuis novembre 2016, le World Champions by 99, un musée regroupant cette impressionnante collection d’équipements de pilotes emblématiques.

Temple du sport mécanique

Le musée est situé dans la Principauté d’Andorre, à Andorre-la-Vieille exactement. En plus d’être un bar branché, c’est un lieu à la gloire de sport mécanique. Au rez-de-chaussée, on peut boire et manger à petit prix, tout en regardant les retransmissions sur écran géant de courses moto, de F1, et même de match de foot. Des simulateurs de F1 et de MotoGP ainsi qu’une boutique, qui permet de refaire sa garde robe aux couleurs de son pilote favori, complètent le tableau.

Véritable trésor

Mais bien sûr tout l’intérêt du lieu se trouve au premier étage. Casques, combinaisons, gants, bottes… et effet personnels de pilotes moto tels que : Valentino Rossi, Marc Márquez, Casey Stoner, Barry Sheene, Kenny Roberts, Freddie Spencer, Eddie Lawson, Wayne Rainey, Kevin Schwantz ou encore Mick Doohan, sont magnifiquement mis en scène. La F1 n’est pas oubliée, avec en tête son idole, le regretté Ayrton Senna, mais aussi d’autres pilotes tels que Michael Schumacher, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Jim Clark, Emerson Fittipaldi, Niki Lauda, Alain Prost, Phil Hillle, et bien encore Gilles Villeneuve.

Hommage au champion

Jorge Lorenzo n’a pas oublié de rendre hommage au grand champion qu’il est en exposant toutes les combinaisons et les casques du n°99. On peut y admirer également la Yamaha M1 2015, avec laquelle il remporta le dernier des trois titres de MotoGP. Et bien sûr, avant de repartir, vous pourrez vous asseoir sur la Ducati Desmosedici, la même sur laquelle il court en MotoGP cette année.

Pour s’y rendre

Musée World Champions by 99

Andorra la Vella (Andorre-la-Vieille)

c/ Dr. Molines, 38 (al costat de Pyénées)

Téléphone : (+376) 759 740

Site World Champions by 99