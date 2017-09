Asta et Linas

Au kloub, il y aussi un autre couple, jeune et lituanien, Asta et Linas, avec chacun sa BM ; lui la 800, elle la 600, à leur retraite ils rouleront peut-être en KTM…. Eux, ils vont aller vers l’Asie Centrale, puis l’Iran et de là embarquer pour l’Afrique. Asta me demande des tuyaux; je lui file quelques conseils et quelques adresses, je fais mon briscard breton, le genre qui a tout vu (...)