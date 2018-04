Un peu plus de deux semaines avant le 40e anniversaire de la célèbre course des 24 Heures du Mans moto, de nombreuses équipes engagées sont venues effectuer les derniers tests et réglages de leurs motos. Deux jours pour peaufiner, pour prendre ses marques et pour se jauger entre écuries avant l’épreuve des 24 heures du Mans, seconde course du Championnat du monde d’endurance.

Le premier jour, la pluie - tombée presque sans discontinuer - a littéralement détrempé la piste. Dans ces conditions difficiles, c’est la Honda #111 du team Honda Endurance Racing qui a réalisé le meilleur temps pour la catégorie EWC. En Superstock, le RAC41 s’empare du meilleur chrono au guidon de la Honda CBR 1000 RR #41.

La seconde journée a également débuté sous la pluie, mais le soleil a séché la piste dans le courant de la matinée. Dans ces conditions, c’est le YART qui réalise le meilleur temps en catégorie EWC au guidon de la Yamaha R1 #7. Le Junior Team Le Mans, équipage #72 au guidon d’une GSXR 1000 RR, s’empare du meilleur temps en catégorie Superstock.

Dans deux semaines tous les équipages engagés auront à cœur de réaliser la meilleure course possible pour tenter de détrôner le GMT94, actuel champion en titre EWC, et le team Viltais champion Stock.