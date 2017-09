La petite station balnéaire de Vendays-Montalivet, bien connue pour ses plages de surfeurs et de naturistes, a accueilli une nouvelle fois le Show Bike d’Aquitaine, le plus grand rassemblement du grand Sud-ouest.

De belles Américaines

Dès le vendredi, c’est une véritable horde de bikers et bikeuses qui a déferlé dans les rues de la ville sur des Harley-Davidson ou autres américaine de toute beauté. Des Hot Rods, des trikes, des préparations improbables ont complété le tableau… bref, il y en avait pour tous les goûts !

Les choses en grand

L’organisateur, le Outcasts MC Aquitaine (OMC), a encore fait les choses en grand avec un village d’exposants, un village de restauration, un immense bar central, et une grande scène, avec en tête d’affiche le groupe Chris Slade Timeline (batteur du groupe AC/DC). De quoi mettre une sacrée ambiance !

Show sexy

Côté animations, ce fut aussi du lourd avec les concours de show bikes, les courses de lenteur, les cascades motos et voitures, des shows sexy masculin et féminin, sans oublier l’incontournable concours de tee-shirt mouillé. Le Titane Team, spectacle de stunt et freestyle, a conquis le public avec ses cascades impressionnantes.

Daytona Beach

Le samedi matin, c’est un soleil radieux qui inonde le camping sous les pins des Landes. Une matinée tranquille pour sillonner les routes proches ou profiter de la plage. Une fois sorti du site, l’animation principale se passe à Montalivet. La rue principale a été rebaptisée « Main Street », en référence à Daytona Beach. Les quatre roues en sont bannis, seules les motos, garées en épis de chaque côté, ont droit de cité. L’occasion de voir de superbes machines et des bikers au look délirant.

Balade et parade

Le dimanche matin ce fut au tour de la très attendue balade dominicale, avec pas moins de 2 000 participants. En chemin, comme de coutume, l’apéro a été offert par la municipalité de Soulac. De retour sur Montalivet, le cortège a emprunté « Main Street » pour le plus grand plaisir des nombreux spectateurs, dont certains ont fait plus de 100 km pour voir la parade.

Ce fut un week-end intense pour les bikers et le MC Outcasts. Rendez-vous fin juin 2018 pour la 24e édition du Show Bike d’Aquitaine.