Aux aurores

Comme toutes les bourses, il faut être lève-tôt. Dès 6 heures du matin, les exposants installent leur stand. Le temps, plutôt frisquet, n’entame en rien leur bonne humeur. Le petit déjeuner, offert par l’organisateur, permet de se réchauffer en attendant les premiers rayons de soleil et l’ouverture au public.

Rien de manque

Tout a été prévu pour faire de cette journée un moment de fête : restauration, tombola, balade dans la campagne Seine-et-Marnaise et groupe de blues pour mettre l’ambiance. La cinquantaine de stands dressés permettait à certains de compléter leur collection et à d’autres de trouver la pièce rare qui leur permettrait de poursuivre la remise en état de leur belle. Beaucoup de pièces et d’accessoires étaient à vendre mais aussi des machines d’occasion, des épaves à sauver, des modèles réduits, des livres et revues et moult documents d’époque.

Belle expo

Les organisateurs ont également mis sur pied une exposition d’une centaine de motos d’exception, des machines rares, parfaitement restaurées.

La venue par la route d’une dizaine de membres du club Solex d’Aulnay-sous-Bois et la traditionnelle remise des coupes et récompenses félicitant les plus belles motos présentées ont émaillé cette journée.

Bravo aux « Zampano » pour leur implication et leur convivialité.

Plus de photos sur le blog de frico