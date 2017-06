Sortis vivants des West Fjords Islandais…

Miss Xjr et Mister Cyber se la pètent devant un panel de véhicules tout-terrains locaux : Ils peuvent être fiers, il ont fait les West Fjords et en sont sortis quasi entiers… Et nous, notre vaillant tas de ferrailles, on l’aime encore plus fort. Ouf, ça c’est fait ! Nous sommes à présent et tous entiers à Laugarbaki, près de Hvammstangi, au sortir du graissage de chaîne quotidien du side (...)