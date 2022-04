En 2021, Yamaha lançait la XSR 125. Cette année, la firme japonaise annonce la déclinaison Legacy. Celle-ci dispose du même moteur de 125 cm³ (15 ch et 11,5 Nm de couple), de la même architecture châssis et d’une fourche inversée de 37 mm.

Cependant, le constructeur assure que son style transforme le caractère de la moto. D’après Yamaha, la machine renforcerait les liens avec ses motos d’antan tout en soulignant la philosophie de la lignée Sport Heritage "inspirée du passé, conçue pour l’avenir".

XSR125 Legacy : une Yamaha qui se veut vintage

La XSR 125 Legacy s’équipe de jantes à rayons évoquant les premières machines de course de Yamaha des années 60 et 70. Forgées en alliage doré et chaussées de pneus Metzeler Karoo, elles contrastent avec l’habillage noir de l’ensemble.

Dans le but de renforcer l’homogénéité avec les autres motos de la gamme Sport Heritage, Yamaha a sélectionné des motifs faisant écho au look des modèles XSR. Ainsi, le réservoir et les caches latéraux s’habillent de rayures dorées et argentées en adéquation avec les logos de couleur or. Le réservoir, les caches latéraux et les garde-boues quant à eux, sont entièrement vêtus de noir.

Outre les supports et équipements en aluminium, cette 125 se dote d’un cache silencieux en aluminium en deux parties. Elle se pare également d’une selle un peu plus étagée, d’un compteur LCD rond néo-rétro et d’un éclairage à LED.

La XSR 125 Legacy sera disponible en finition "Historic Black" avec jantes dorées au tarif de 5 399 € (soit 700 € de plus que le modèle classique) dès juin 2022.