Moto Magazine : Salut Charles ! Tu as 37 ans, tu fais de la moto depuis l’âge de 12 ans et tu es un habitué des sportives Yamaha. Dans le cadre de la performance de Lucas Mahias (GMT94) sur le record au tour du Circuit Carole, tu as eu l’occasion de tester la nouvelle Yamaha R9 (889 cm3 - 119 ch). Quelles sont tes impressions par rapport à ta Yamaha R6 de 2020 (599 cm3 - 118 ch) ?

Charles Diller, pilote et passionné de sport moto depuis 25 ans

Charles Diller : La Yamaha R9 est plus ou moins la remplaçante de la Yamaha R6, une moto que j’adore. J’avais hâte de l’essayer. Et je ne suis pas déçu. J’ai découvert une moto qui correspondait ce à quoi je m’attendais. Au niveau châssis surtout. Agile, léger comme celui de la R6. Je n’ai pas vu de différence notable. La différence, c’est surtout le moteur !

MM : Le 3 cylindres de la MT-09 donc !

CD : Ouais, il fait peu ou prou la même puissance que le 4 cylindres de la R6 2020 ; mais il a beaucoup plus de couple. Ça se ressent en roulant. On a une moto plus nerveuse, presque plus délicate à la remise des gaz sur l’angle. Par contre, c’est un moteur qui a très peu d’allonge contrairement à celui de la R6. Il faut passer les rapports très tôt. Ça amène à avoir un pilotage de 1000 cm3 avec des trajectoires un peu plus cassées. Il faut vraiment soigner les sorties où on ne peut pas mettre de gaz très tôt comme avec une R6.

Charles Diller en action sur la nouvelle Yamaha R9

MM : On voit la différence entre la cylindrée plus contenue de la R6, qui est en plus un 4 cylindres, et la R9 et son plus gros moteur 3 cylindres...

CD : Voilà c’est ça. Le fait que ce soit un 3 cylindres, ça change pas mal de choses. Et puis le fait que ce soit un 900... Parce que mine de rien ça fait quand même un gros gap. 300 cm3 de plus ça se ressent vraiment ! C’est plus qu’une sensation de "puissance", c’est le caractère général du moteur qui est différent. Un caractère plus proche d’une R1 que d’une R6. Parce que justement tu as beaucoup de couple à la remise des gaz. Sauf qu’avec une R1, tu as beaucoup plus de puissance, et tu as quand même de l’allonge. Mais sur la remise du filet, le comportement au gaz ressemble plus à une R1 qu’à une R6, la puissance en moins.

MM : Et du coup, entre ta R6 et la R9, laquelle tu préfères ?

Je reste quand même sur la R6 parce que pour moi, elle garde un caractère de moto de piste, avec plus d’allonge et moins de couple. La R9, le couple est terrible, mais dans les tours ça s’arrête un peu vite. Par contre pour rouler tous les jours, la R9 est idéale. La R6 sur la route n’est pas forcément "amusante", dans le sens où il faut taper dedans pour sortir quelque chose, tandis que la R9 est polyvalente. On peut prendre plus de plaisir sur route, mais aussi sur piste, grâce à son excellent châssis, proche de la R6.

La Yamaha R9 stock du GMT94

MM : Justement, côté partie cycle de la R9 par rapport à ta R6, tu vois une différence ?

CD : Niveau châssis, suspension, géométrie, non, je n’ai pas vu de réelle différence. Le freinage est un peu mieux, il est plus puissant. Avec les étriers Brembo, on a un meilleur feeling.

MM : Passons sur la R9 WorldSSP du GMT94, sur laquelle Lucas Mahias vient de décrocher le record au tour sur Carole. Tu l’as également testée. Qu’en as-tu pensé ?

La Yamaha R9 WorldSSP du GMT94

Il y a vraiment un gros gap entre la R9 stock et la R9 Supersport. Beaucoup plus que je l’aurai imaginé. Surtout sur un circuit comme Carole qui est vraiment taillé pour ce genre de moto. Une superbike, ça ne sert pas à grand chose ici, mais une Mondial Supersport est meilleure partout. Le freinage reste quasiment le même que celui de la R9 stock, donc excellent. Le châssis est réglé. Elle s’inscrit dans les virages beaucoup plus rapidement. On sent vraiment que c’est une machine de course, pas faite pour rassurer, mais pour être efficace.

Lucas Mahias au guidon de la Yamaha R9 WorldSSP du GMT94

MM : Et côté moteur ?

CD : Il y a une très grosse différence. Avec un peu plus de 30 chevaux d’écart, ça se sent tout de suite. On récupère de l’allonge par rapport au moteur de la R9 d’origine. L’électronique aussi puisqu’on a une vraie électronique de course, avec tout ce que ça peut entraîner au niveau du toucher des gaz, et de la gestion des gaz sur l’angle. Et elle paraît à la fois plus facile au niveau de la remise des gaz mais par contre, on sent vraiment que... ouais elle marche fort ! Elle marche fort au bon moment, elle a de l’allonge, le moteur est sympa à exploiter. Par rapport à la R6 on gagne du couple, on sent la cylindrée qu’on a en plus. Il y a un gros écart. J’apprécie la R9 stock, mais si je devais repartir avec une moto du paddock, ça serait celle-ci ! (rire)