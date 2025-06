Lundi dernier, FFM et la Mutuelle des Motards se sont associés pour privatiser le Circuit Carole à Tremblay-en-France (93). L’objectif ? Permettre à Lucas Mahias du Team français GMT94 Yamaha de battre le record au tour de la célèbre piste de 2055 mètres, au guidon de leur nouvelle Yamaha R9 de WorldSSP. Les premiers essais réservaient des résultats de bon augure, motivant le Champion du Monde Supersport 2017 à faire mieux que les 58’946 de Jules Cluzel (2020, Yamaha R6) et les 58’869 de Lorenzo Baldassarri (Yamaha R1 GMT94).

Dès son premier run, Mahias calme tout le monde avec un chrono de 58’843. Cluzel et Baldassari dans les cordes certes, mais le pilote n’est pas encore satisfait. « On peut faire mieux », lâche-t-il, les yeux rivés sur sa Yamaha R9 GMT 94. Il repart à l’assaut. Deuxième tour lancé, il bat son précédent record avec 58’495 au tour. Historique ! Acclamé par le Team, Lucas célèbre sa victoire avec un "stoppie" histoire de marquer le coup. Bravo à lui !

Christophe Guyot : "Merci Lucas Mahias, à la FFM, à Pirelli, et à nos partenaires, de nous aider à mettre en avant un circuit emblématique qui reste le terrain d’entraînement de nombreux pilotes de haut niveau. Ce nouveau record donnera des ailes à tous ceux qui rêvent d’exploit dans les championnats nationaux et mondiaux. « Carole » réunit tous les niveaux. Le circuit est ouvert quotidiennement à tous. Ce nouveau chrono attirera encore un peu plus l’attention le terrain de jeux de tous les motards français."

Lucas Mahias : "Je suis très heureux d’avoir battu le record du Circuit Carole. Je suis content pour l’équipe et pour Christophe surtout, je sais que ce record ici lui tient à coeur. J’avais un peu la pression, les chronos sont de plus en plus rapides et pas mal de pilotes du GMT94 avaient déjà battu des records ici. Mais finalement on a bien travaillé avec l’équipe et on a réussi."

Eric Lacoste (Chargé événementiel Mutuelle des motards) : "Très belle journée de sport au Circuit Carole où La mutuelle des motards est partenaire. Nous avions réservé ce lundi pour les jeunes pilotes soutenus par le GMT94 et engagés en FSBK. Il y avait également la tentative de record de la piste. Voir Lucas Mahias exploser le record, c’est fabuleux. Très fier que nos deux belles entités puissent s’associer au record."