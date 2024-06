Le vol de motos et scooters, au grand désarroi des usagers, est un fléau toujours très actif. Et comme un mal n’arrive jamais seul, la Mutuelle des Motards constate, chaque année, une augmentation de 6% du coût des vols de motos non retrouvées. La cause ? Les tarifs des motos de plus en plus élevés, les technologies embarquées toujours plus pointues... avec des vols toujours plus méthodiques, rapides, et découlant (parfois) sur l’export pur et simple des machines à l’étranger !

Mickaël Beurrier, responsable opérationnel chez Argos :

« Le vol par "enlèvement" est actuellement la méthode la plus employée. Cela consiste à soulever le 2-roues et à le charger dans un utilitaire. Cette pratique permet de dérober très rapidement le véhicule. Même en cas d’antivol physique, les malfaiteurs sont équipés d’outillages portatifs pour le neutraliser ou découper le point d’ancrage. Suivant la distance pour aller dissimuler le 2-roues volé, les voleurs utiliseront la technique du "2 roues poussé" avec l’aide d’un complice - souvent en scooter - qui pousse l’autre sur le 2-roues volé. Tenant compte des évolutions technologiques, les voleurs s’adaptent en utilisant un boîtier électronique pour les modèles équipés de prise OBD pour contourner l’anti-démarrage. »

Top 10 des motos et scooters les plus volés en 2023

Top 10 vols motos 2023

1) BMW R 1250 GS

2) Yamaha Ténéré 700

3) BMW R 1250 RT

4) Yamaha Tracer 9 GT

5) Yamaha Tracer 7

6) Yamaha MT-10

7) Yamaha MT-07

8) Yamaha MT-09

9) Honda CRF1100 Africa Twin

10) Triumph Street Triple 765



Top 10 vols scooters 2023

1) Honda PCX 125

2) Yamaha TMax 530/560

3) Honda X-ADV

4) Piaggio Liberty 125

5) Honda SH-1 125

6) Honda Forza 125

7) Yamaha XMax 125

8) Yamaha TMax 500

9) Yamaha XMax 250

10) Piaggio Vespa 125

Vol de motos et scooters : les conseils de la Mutuelle des Motards

Retarder le vol en multipliant les "barrages" pour le voleur : anti-vol(s) mécanique(s), box fermé, portail, parking protégé et surveillé...

Bloquer la direction. Obligatoire pour constater l’infraction et être indemnisé en cas de vol !

Relier sa moto à un point fixe, avec un antivol mécanique "classe SRA" (voir la liste des antivols recommandés par la FFMC)

Installer un traceur GPS sur sa moto. S’il n’arrête pas le vol, vous aurez plus de chances de retrouver votre moto ou scooter dans un laps de temps assez court, avec l’aide des forces de Police

Bien choisir sa zone de stationnement. Votre deux-roues doit être visible de tous

En cas de vol : relevez les indices (les noter et les prendre en photo, ne surtout pas les toucher !), puis portez plainte sans attendre !