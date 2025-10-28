La Triumph Trident suit la route tracée par la Triumph Tiger Sport 800 ! D’abord proposée en 660 cm3 en 2021 , elle évolue donc, tout comme la Tiger 660 l’année dernière, en 798 cm3. On retrouve le 3 cylindres et ses 115 ch à 10 750 tr/min et 83 Nm de couple à 8 500 tr/min. Un moteur sensationnel et polyvalent sur ses 6 rapports de boite.

Il est intégré dans un cadre tubulaire en acier, associé à des suspensions Showa d’excellente facture, en témoignent sa fourche SFF-BP réglable et son amortisseur arrière, lui aussi réglable. Avec sa selle perchée à 810 mm, la moto reste accessible à tous les gabarits. Elle garde aussi un poids contenu (197 kg tous pleins faits).

Le freinage est assuré par un double disque de 310 mm pincé par des étriers radiaux 4 pistons à l’avant, et par un simple disque de 220 mm mordu par un simple piston à l’arrière. A noter que l’ABS et le contrôle de traction de série sont optimisés en virage grâce à une centrale inertielle IMU.

Pour rebondir sur ce point, Triumph n’a pas été en avare en équipements de base. La moto embarque un éclairage full LED, un shifter up & down, un régulateur de vitesse, un écran TFT/LCD connecté, 3 modes de conduite (Road, Sport et Rain), un sabot moteur et un saut de vent.

Enfin, coté rapport qualité / prix / prestations, la Triumph Trident 800 2026 est plutôt bien placée. Elle sera commercialisée à partir de 9 995 euros en mars 2026 dans 3 coloris (gris, blanc ou rouge).

Triumph Trident 800 2026 : fiche technique

Moteur et transmission :

Type : 3 cylindres 2ACT refroidi par liquide

Cylindrée : 798 cm3

Puissance maximale : 115 ch / 113 bhp (84,6 kW) à 10 750 tr/min

Couple max : 84 Nm à 8 500 tr/min

Système : Injection électronique séquentielle multipoint Bosch avec commande électronique du papillon. 3 modes de conduite (Pluie, Route, Sport)

Échappement : Système de collecteur 3 en 1 en acier inoxydable avec silencieux en acier inoxydable

Transmission finale : Chaîne à joints toriques en X

Embrayage : Multidisque à bain d’huile, anti-dribbling et assistance

Boîte de vitesses : 6 vitesses, Triumph Shift Assist

Châssis :

Cadre : Cadre périmétrique tubulaire en acier

Bras oscillant : Double côté, en acier embouti

Roue avant : Alliage d’aluminium moulé à 5 rayons, 17 x 3,5 pouces

Roue arrière : Alliage d’aluminium moulé à 5 branches, 17 x 5,5 pouces

Pneu avant : 120/70 R 17

Pneu arrière : 180/55 R 17

Suspension avant : Fourches Showa 41 mm à fonction séparée et gros piston (SFF-BP), débattement de 120 mm, compression et détente réglables.

Suspension arrière : Amortisseur AR Showa, avec précharge et amortissement en détente réglables, débattement de 130 mm

Freins avant : Double disque flottant de Ø310 mm, étriers radiaux à 4 pistons, OCABS

Freins arrière : Disque fixe simple Ø220 mm, étrier coulissant à piston simple, OCABS

Affichage et fonctions du tableau de bord : Instruments multifonctions LCD avec écran TFT couleur intégré

Dimensions et poids :

Longueur : 2024 mm

Largeur du guidon : 815 mm

Hauteur sans rétroviseur : 1088 mm

Hauteur de selle : 810 mm

Empattement : 1402 mm

Angle de chasse : 24,5

Chasse : 108 mm

Poids tous pleins faits : 198 kg

Capacité du réservoir : 14 litres

Prix : 9 995 euros