Les motos Suzuki sont-elles trop chères face à la concurrence ? C’est ce qui émane souvent de la sphère motarde. Il faut dire qu’Honda n’a pas lésiné sur ses tarifs en proposant les motos de sa gamme Hornet - dont la nouvelle CB1000GT - à des tarifs avantageux.

Même topo pour les constructeurs chinois - CFMoto en tête - dont les prix bien placés font réagir certains adversaires. Suzuki l’a bien compris, et embraye avec des baisses de prix durables et des offres limitées jusqu’au 31 décembre 2025. Sachez également que les motos et scooters Suzuki achetés après le 1er janvier 2024 gagnent une garantie 5 ans. Le bon moment de craquer pour une Suz’ flambant neuve ?



Baisses de prix durables :

V-Strom 1050DE 2025 : 14 999€ (-1300€)

: 14 999€ (-1300€) V-Strom 1050SE 2026 : 14 599€ (-1 100€).

: 14 599€ (-1 100€). V-Strom 800DE 2026 : 11 299€ (-500€).

: 11 299€ (-500€). V-Strom 800SE 2026 : 10 299€ (-400€).

: 10 299€ (-400€). GSX-1000GT 2026 : 14 999€ (-200€).

: 14 999€ (-200€). GSX-S950 2026 : 10 499€ (-500€).

: 10 499€ (-500€). Scooters 125 cm3 : Burgman 125 2026 à 2 599€, et les Avenis 125 2026 et Addess 125 2026 à 2 399€ TTC (-400€ sur toute la gamme)

Baisses de prix jusqu’au 31 décembre 2025 :

V-Strom 800DE 2025 : à partir de 10 999€ (au lieu de 11 799€)

: à partir de 10 999€ (au lieu de 11 799€) V-Strom 800SE 2025 : à partir de 9 999€ (au lieu de 10 699€)

: à partir de 9 999€ (au lieu de 10 699€) GSX-S1000GX 2025 : à partir de 16 299€ (au lieu de 18 099€)

: à partir de 16 299€ (au lieu de 18 099€) GSX-S1000GT 2025 : à partir de 14 299€ (au lieu de 15 199€)

: à partir de 14 299€ (au lieu de 15 199€) GSX-S1000 2025 : à partir de 13 199€ (au lieu de 13 599€)

: à partir de 13 199€ (au lieu de 13 599€) GSX-S950 2025 : à partir de 9 999€ (au lieu de 10 999€)

: à partir de 9 999€ (au lieu de 10 999€) GSX-8T 2026 à partir de 9 999€ (au lieu de 10 899€)

à partir de 9 999€ (au lieu de 10 899€) GSX-8TT 2026 : à partir de 10 699€ (au lieu de 11 599€)

: à partir de 10 699€ (au lieu de 11 599€) GSX-8S 2025 : à partir de 7 999€ (au lieu de 9 299€)

: à partir de 7 999€ (au lieu de 9 299€) DR-Z4S & DR-Z4SM 2026 : à partir de 8 999€ (au lieu de 9 699€)

Offres de financements :

GSX-8S : à partir de 69€/mois ; 37 mois, apport 20%

: à partir de 69€/mois ; 37 mois, apport 20% GSX-8T : à partir de 99€/mois ; 37 mois, apport 20%

: à partir de 99€/mois ; 37 mois, apport 20% GSX-8TT : à partir de 109€/mois ; 37 mois, apport 20%

: à partir de 109€/mois ; 37 mois, apport 20% DR-Z4S & 4SM : à partir de 118€/mois ; 37 mois, apport 20%

