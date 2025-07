Les années ne se ressemblent pas. Tout le monde se souvient encore du violent orage de l’an passé. Revanche en 2025 avec un ciel bleu sans nuage et une chaleur a ravir les amateurs de plus de 30 degrés !

Digne des grands rassemblements Américains

Qu’importe la monture, le mot d’ordre c’est la fête

3 jours non-stop, ouverture le vendredi à 18h où s’enchaînent déjà les animations et concerts jusqu’à 4h du mat. Samedi, départ des festivités dès 12h jusqu’au bout de la nuit. A 19h, un gigantesque apéro offert par Pastis 51. Dimanche vers 10h, environ 2500 bikers sont prêts pour la parade d’une soixante de kms pour Soulac sur Mer avec apéro offert par la municipalité. Retour au centre de Montalivet pour un second apéro dinatoire puis retour sur le site pour des animations. Fermeture des portes à 19h.

Sur site

Village d’exposants, accessoires pour la moto et bikers. Agréable de déambuler dans ces allées

Une fois acquitté de 50 euros pour les 3 jours, vous y découvrirez des stands d’équipements moto, un village de restauration avec diverses saveurs du monde et des animations : mur de la mort, freestyle, stunt, drift, cascades motos, voitures, concours de bras de fer, concours de tee-shirts mouillés et bien sur le show bike (concours de motos préparées, customisées).

Immanquable, le concours de tee shirt mouillés, ici les deux finalistes avec à gauche la gagnante, Jade 22 ans

Le soir venu, pas moins de 3 concerts par soirée, des shows sexys, des cascades nocturnes et un majestueux feu d’artifice.

Montalivet

Des jeunes (vrais) mariés venus d’Angleterre

Station balnéaire de l’Océan Atlantique, Montalivet est située au sud de l’estuaire de la Gironde. Plus connue pour ses surfeurs et naturistes, cette station laisse aux motards sa rue principale de deux kilomètres, le temps d’un week-end.

Sur l’avenue principale (interdite aux 4 roues) les motos sont garées en épis de chaque coté

Elle est interdite aux 4 roues, ce qui lui donne une effervescence inhabituelle. La région est magnifique : forets de pins Landaises, lacs, marais, sans oublier les carrelets au bord de la Gironde (cabanes de pêcheurs).

Les concerts

Gun for Illusion (Tribute de Guns n’ Roses)

On n’est plus aux concerts de concentres mais bien dans un festival avec 3 groupes par soir. Vendredi, l’ouverture se fait par Kardan (Norvège) suivi de Gun for Illusion (Tribute de Guns n’ Roses ) et d’Outlaw Orchestra (UK). Samedi, Tom Killner (UK), Sweet Electric (Allemagne) et Dirty / DC tribute d AC/DC (UK) sont également venus faire le show.

Concours Show Bike : dans le parc d’exposition, un jury sélectionne les machines qui passent sur scène, pas de gagnants mais un joli trophée offert a chaque sélectionné



On se souviendra de 2025 comme un excellent cru (un peu chaud tout de même).

+ de 300 bénévoles avec les Outcasts, ici remerciées par François (Président et fondateur du Outcasts MC depuis 1994)

François (président et fondateur en 1994 du MC Outcasts) vous donne déjà rendez vous fin juin 2026. Il annonce du lourd pour les 30 ans du Show Bike.

