Cette petite station balnéaire "Vendays-Montalivet " située entre forêts, lacs, marais et océan Atlantique, bien connue pour ses plages naturistes et ses surfeurs, a pris l’habitude d’accueillir, le dernier week-end de juin, une véritable horde de bikers venus de toute l’Europe. Organisé depuis 1994 par le Outcasts MC Aquitaine (OMC), ce rassemblement est devenu le plus grand du Sud-ouest.

Montalivet : un air de Daytona le temps d un week end

De nombreuses motardes à Montalivet

La rue principale qui mène droit à l’océan Atlantique, prend des allures de Daytona Beach : Harleys rutilantes, hot rods, trikes, préparations de folie sont de sortie pour le plus grand plaisir de tous. "Monta" est un rassemblement à la sauce Américaine mais pas de sectarisme, toutes les motos sont acceptées. Ce qui compte c’est la passion de la moto, les belles mécaniques et la fête.

Show Bike

Exposition des show bike : le temps aux jurys de voter et aux gagnants de pouvoir monter leurs machines sur scène le dimanche

De l’ambiance en ville mais aussi sur le site, après s’être acquitté de 45€ (forfait pour 3 jours camping compris avec un tee-shirt et une boisson offerte), avec un village d’exposants, un village de restauration, un immense bar central... Samedi, un gigantesque apéro Pernod Ricard et des animations : mur de la mort, freestyle, stunt, drift, cascades motos, voitures, quads, dragsters, concours de bras de fer et de tee shirts mouillés, le"show bike" (concours de la plus belle préparation), des shows sexy masculins et féminins... Tout s’enchaine à une allure folle, pas le temps de s’ennuyer !

Du son, du son, 3 concerts par soir, ici le Gunsmoke Brothers Band

Et chaque soir, pas moins de trois concerts et un feu d’artifice. Cette année les Outcasts ont invité les groupes Gunsmoke Brothers (France), Koritini (Australie), Brain Slices (France), The Commoners (Canada), Blackowl (Espagne , Back to Queen (France)... Du gros son !

Météo

Une fois primée, la chance de pouvoir monter sur le podium : le moment pour les propriétaires de mettre leur travail à l’honneur

Météo démarrée sous le charme du soleil, samedi grisonnant avec un orage de folie de plus de 2 heures en fin d’après midi... mais pas assez pour gâcher la fête. Heureusement, tout est rentré dans l’ordre pour les concerts, et ciel bleu sans nuage le dimanche, pour finir en beauté !

Balade et parade

Sur le site les discussions vont bon train

Le dimanche matin, ce fut au tour de la très attendue balade dominicale : quelques milliers de motos, un cortège hors norme ont silloné le Haut Médoc. De nombreux badauds ont admiré cette parade d’une soixantaine de kilomètres. Ensuite, comme d’habitude, apéro offert à Soulac par la municipalité !

Bravo les Outcasts

Boire un coup face à l’Océan Atlantique assis sur une bouteille de gaz, n’est ce pas insolite ?

Hélas tout a une fin. A la clôture du show bike, François, le président fondateur des Outcasts, remercie les quelques 300 bénévoles qui oeuvrent pour que cet événement ait lieu. Merci à eux tous et rendez vous l’an prochain, le dernier week-end de juin.

MC Outcast : http://outcastsmc.free.fr/outcastsmc.html