Moto Guzzi a assurément choisi la voie du renouveau en développant ce nouveau moteur de 80 ch ; et de la tradition car il est en V à 90° en position longitudinale, la marque de fabrique de la firme de Mandello del Lario. Avec ses 853 cm3, la V85 (essayée ici) reste une moto à taille humaine même si son poids et son centre de gravité, plus haut que celui d’un flat-twin, la pénalisent dans les chemins.

Le pare-brise de cette version Travel revendique une surface de 60 % plus importante pour parfaire la protection et les valises en plastique, verrouillables avec la clé de contact, affichent des volumes de 37 et 27,5 litres, la première acceptant un casque intégral. Largeur hors-tout : 928 mm.

Le confort hivernal est donc en progrès grâce à des poignées chauffantes et une paire de phares additionnels vient compléter sa panoplie de grande rouleuse, déjà forte de sa transmission par arbre et couple conique - propre et sans entretien - et d’un réservoir de 23 litres. On regrette cependant l’absence de jantes tubeless…

En conformité avec la pratique du voyage 2.0, la Travel permet aussi la connexion avec votre smartphone via une plateforme multimédia nommée MIA. Reste surtout à profiter de son caractère moteur unique et d’une conduite sur le gras du couple même si Moto Guzzi se targue d’avoir créé le premier moteur de la lignée à atteindre les 8000 tr/min…