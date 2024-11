Etanche et facile à utiliser, le nouveau top case DUSC XL par SW-Motech s’apprête à s’imposer comme une référence. Ses 55 litres offrent assez d’espace pour y loger deux casques, ou tout autre effet (vestes, gants, sacs, etc). Plutôt léger (6,2kg) et doté de dimensions contenues (594 x 423 x 312mm), il ne devrait pas entraver l’agilité du pilote en cycle urbain ou dans les environnements étroits.

A l’instar des autres valises de la gamme, le SW-Motech DUSC XL se compose d’une coque en plastique ABS rigide de 3 mm d’épaisseur et d’un cadre en aluminium. Grâce à sa conception étudiée, l’ensemble offre une résistance remarquable : les chocs sont absorbés par les coins puis transmis au cadre en aluminium. Mieux encore, le plastique ABS, traité anti-rayures, est conçu pour reprendre sa forme initiale après impact.

A l’intérieur, un insert EVA protége les casques, et la membrane intégrée permet une ouverture aisée du top case. Des crochets offrent la possibilité de placer un filet de couvercle. Pour le passager, le dosseret optionnel agrémentera l’assise pour plus de confort. Sur la partie supérieure du DUSC XL, on trouve 4 points d’ancrage afin de fixer des objets plus volumineux, grâce à des sangles ou la sacoche SW-Motech Drybag 260. Le mécanisme de verrouillage sécurise le couvercle et l’attache au porte-bagages en simultané.

De part sa conception, le top case DUSC XL est seulement compatible avec les portes-bagages SW-Motech, et n’est pas utilisable en valise latérale comme les DUSC M et L.

SW-Motech top case DUSC XL : fiche technique et prix

Contenance : 55 litres

Dimensions : 594 x 423 x 312mm

Coloris : noir

Matériaux : ABS, aluminium

Poids : 6.2kg

Prix : 380 euros