Renouvelées en 2021 pour leurs passages aux normes Euro 5, la Ninja ZX-10R (voir notre essai) et sa déclinaison piste, la ZX-10RR ont été conçues en collaboration avec le team officiel Kawasaki du WSBK. Elles avaient la particularité de recevoir un carénage entièrement revu pour peaufiner leur aérodynamique. Coté moteur, les deux motos sont propulsées par un 4 cylindres de 998 cm3 délivrant 203 ch sur la première et 214 ch sur la deuxième.

L’électronique demeure à la pointe sur ces millésimes 2023 : écran TFT couleur, embrayage assisté, régulateur de vitesse, traction control, launch control et modes de conduite. Même chose coté partie cycle, où les machines se voient dotées d’une fourche inversée Showa de 43 mm et d’un freinage Brembo M50. La RR, forcément plus pointue mécaniquement, est équipée de pistons légers, de bielles en titane, d’arbres à cames ajustés et de ressorts de soupape modifiés. L’autre différence notable se situe au niveaux des jantes forgées Marchesini, plus légères et chaussées de pneus Pirelli Diablo Supercorsa.

Mais alors quid des évolutions des millésimes 2023 ? Eh bien pas grand chose, si ce n’est de nouvelles livrées : la ZX-10R pourra s’habiller d’un blanc/noir/vert ou d’un vert/noir/rouge (à l’instar de la superbike de Jonathan Rea), tandis que la ZX-10RR sera uniquement proposée en vert "KRT".

Quant aux tarifs, ils augmentent sensiblement : il faudra compter 21 099 euros pour une ZX-10R et 29 599 euros pour une ZX-10RR.