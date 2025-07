Sans que vous ne le sachiez forcément, votre garagiste préféré a peut-être fait appel à Moraco pour s’approvisionner en pièces techniques pour votre moto. Plaquettes de freins, kits chaînes, huiles moteur, filtres à air... Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux produits proposés par ce distributeur, dont les entrepôts abritent plus d’un million d’articles.

Mais l’espace commençait à devenir un luxe rare : Moraco a donc présenté à ses revendeurs l’extension de ses locaux de stockage à Pont-de-Vaux (Ain), portés à 5 500 m² après l’ajout de 2 000 m² supplémentaires. L’occasion a été donnée lors des 8es Moraco Days, les 30 juin et 1er juillet, où, entre deux petits fours, invités et partenaires ont pu découvrir ces nouveaux espaces où règnent ordre, organisation… et parfois frénésie lors des pics de commandes.

L’agrandissement vise, bien entendu, à accroître la capacité de stockage des pièces et accessoires. Mais l’entreprise en a également profité pour moderniser son infrastructure en créant une zone sécurisée dédiée à la recharge des batteries de démarrage ; un élément essentiel pour maintenir leur performance et éviter toute détérioration prématurée. Ces batteries sont, en effet, activées en usine et nécessitent une gestion pointue pour garantir leur longévité.

Ce nouvel espace s’intègre parfaitement avec les zones historiques de l’entreprise, comme celle dédiée à la constitution de kits de transmission sur mesure, composés de chaînes SuperSprox (l’une des marques exclusives de Moraco) associées à des pignons japonais de la marque DID.

En face, trois immenses plateformes verticales automatisées facilitent la préparation des commandes, en livrant directement les références nécessaires à l’équipe. Ce système semi-automatisé est soutenu par une gestion des données pointue, cette dernière étant un outil de développement prioritaire de l’entreprise, qui mise sur l’efficacité et la réactivité.

6 mois sont nécessaires pour recharger l’intégralité du stock, palette par palette

Après ces découvertes techniques, place à la détente. Le lendemain, les invités ont eu le choix entre deux activités : frotter du slider sur le circuit de Vaison (vaisonpiste.com), sous l’œil expert de Randy de Puniet, pilote de vitesse et partenaire de Moraco, ou suivre sur route Xavier de Soultrait, enduriste et récent vainqueur du Dakar 2024 en SSV. Ces deux journées ont ainsi renforcé la cohésion entre les différents acteurs de la chaîne de distribution, dans un cadre convivial et sportif.

Infos : www.moraco.fr