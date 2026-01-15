  1. Vous êtes ici : 
  2. Accueil
  3. Equipements accessoires
  4. Michelin Anakee Adventure 2, moins bruyants et plus accrocheurs

Les pneumaticiens sont loin d’être indifférents au dynamisme du marché des trails. Illustration avec Michelin qui fait évoluer sa référence destinée aux trails à dominante routière avec les Anakee Adventure 2.

Michelin Anakee Adventure 2 {JPEG}

Disponibles depuis ce mois de janvier, ces pneus principalement radiaux, à l’exception de la dimension pour jante avant de 21” qui est à carcasse diagonale, s’adressent aux motos évoluant principalement sur le bitume, tout en s’autorisant quelque escapades sur les chemins (répartition : 80/20).

Michelin Anakee Adventure 2 {JPEG}

Par rapport à la génération précédente, Michelin annonce des gains significatifs : la longévité progresse (+14%) tout comme l’adhérence sur sol mouillé (+ 10 %) grâce à l’adoption de nouveaux composés bigommes.

Michelin Anakee Adventure 2 {JPEG}

Le Bibendum a visiblement tenu compte des critiques concernant le bruit de roulement des Anakee Adventure en retouchant la bande de roulement. Selon les mesures réalisées par le manufacturier, les Anakee Adventure 2 afficheraient une réduction sonore de 2 dB, mesurée en bord de piste.

Michelin Anakee Adventure 2 {JPEG}

Les Anakee Adventure 2 prennent place au sein d’une gamme qui s’étend des Road 6 et Anakee Road, pour un usage réservé au bitume, aux Anakee Wild (50/50) conçus pour une pratique plus engagée.


Michelin Anakee Adventure 2, les dimensions :

  • 120/70R17 58V
  • 150/70R17 69V
  • 170/60R17 72V
  • 180/55R17 73V
  • 110/80R18 58V
  • 110/80R19 59V
  • 120/70R19 60V
  • 90/90-21 54V

La concurrence :

  • Bridgestone Trail Wing TW 152
  • Continental TKC 70 Rocks
  • Dunlop Mission
  • Metzeler Karoo 4 Street
  • Pirelli Scorpion Rally STR

Publicité

La rédaction vous conseille

Commentaire (0)