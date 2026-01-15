Les pneumaticiens sont loin d’être indifférents au dynamisme du marché des trails. Illustration avec Michelin qui fait évoluer sa référence destinée aux trails à dominante routière avec les Anakee Adventure 2.

Disponibles depuis ce mois de janvier, ces pneus principalement radiaux, à l’exception de la dimension pour jante avant de 21” qui est à carcasse diagonale, s’adressent aux motos évoluant principalement sur le bitume, tout en s’autorisant quelque escapades sur les chemins (répartition : 80/20).

Par rapport à la génération précédente, Michelin annonce des gains significatifs : la longévité progresse (+14%) tout comme l’adhérence sur sol mouillé (+ 10 %) grâce à l’adoption de nouveaux composés bigommes.

Le Bibendum a visiblement tenu compte des critiques concernant le bruit de roulement des Anakee Adventure en retouchant la bande de roulement. Selon les mesures réalisées par le manufacturier, les Anakee Adventure 2 afficheraient une réduction sonore de 2 dB, mesurée en bord de piste.

Les Anakee Adventure 2 prennent place au sein d’une gamme qui s’étend des Road 6 et Anakee Road, pour un usage réservé au bitume, aux Anakee Wild (50/50) conçus pour une pratique plus engagée.

Michelin Anakee Adventure 2, les dimensions :

120/70R17 58V

150/70R17 69V

170/60R17 72V

180/55R17 73V

110/80R18 58V

110/80R19 59V

120/70R19 60V

90/90-21 54V

La concurrence :