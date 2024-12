Campagne de rappel pour les Metzeler Tourance Next et Tourance Next 2 ! Dans certaines dimensions, et selon des conditions d’utilisation précises (basse pression, charges, conditions routières), les pneus peuvent subir une usure prématurée.

Afin d’écarter tout danger, Metzeler invite tous les possesseurs de ces pneus à prendre rendez-vous avec leur concessionnaire afin de procéder à un remplacement gratuit. Vous pouvez aussi les contacter par téléphone (01 49 89 77 17) et par mail ( contactcentertyres.fr@pirelli.com).

Rappel des Metzeler Tourance Next : les séries et modèles concernés

Tourance Next



Tourance Next 2



Tourance Next 2