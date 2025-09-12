Votée par l’Assemblée nationale le 28 mai dernier avec 98 voix pour et 51 contre, l’abrogation des ZFE (Zones à Faibles Emissions) n’est pas synonyme de victoire. Outre la réunion de la Commission mixte paritaire (CMP) du 30 septembre (validation d’un accord sur le texte de loi sur la simplification de la vie publique), le processus législatif n’est pas achevé : le texte doit encore passer par le Sénat et le Conseil Constitutionnel pour validation.

Par ailleurs la France reste soumise aux obligations de la directive européenne n° 2008/50/CE contraignant les états membres à réduire la pollution dans ses centres urbains... sous peine de (lourdes) pénalités.

Si l’abrogation est confirmée, les métropoles telles que Paris, Lyon et Bordeaux pourraient maintenir leurs ZFE avec leurs propres arrêtés municipaux. Bref, rien n’est encore joué ! Raison de plus pour ne pas relâcher la pression.

« Liberté solidarité : mobilité pour tous ! »,

Le samedi 27 septembre 2025, soit 3 jours avant la réunion de la CMP, la FFMC, en association avec le collectif « Les # Gueux » et d’autres associations telles que la LDC (Ligue de défense des conducteurs), appelle les motards et tous les usagers de la route à la mobilisation nationale contre les ZFE. Soyons nombreux (ses) !

La liste des points de rassemblement de la manifestation sera mise à jour au fur et à mesure. Un lien à placer dans vos onglets favoris !