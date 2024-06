Après avoir pris le contrôle de MV Agusta au premier trimestre 2024, Pierer Mobility AG (KTM, Husqvarna, GasGas) envisage de relancer la firme italienne en Grand Prix moto aux cotés de KTM et GasGasFactory Racing. La force donnée à MV par Pierer sera donc commerciale, mais aussi sportive et ce, dès 2027 lors de la mise en place du nouveau règlement technique en MotoGP.

L’info a été lancée par Hubert Trunlenpolz, membre du conseil d’administration de Pierer Mobility, AG à nos confrères du magazine GP One : « Nous avons l’intention et le projet de ramener MV Agusta dans la catégorie reine, mais nous ne le ferons pas en développant un moteur indépendant. KTM et MV devront partager le nouveau moteur MotoGP de 850 cm3, donc MV Agusta ne sera pas un constructeur indépendant en 2027. Bien qu’ils puissent utiliser un châssis et un aérodynamisme différents »

Plus ou moins une KTM de Grand Prix aux couleurs de la firme de Varèse, donc. Un juste retour des choses au regard de son palmarès remarquable en Grand Prix moto : 38 titres titres pilotes, 37 titres constructeurs et des pilotes de légende, Giacomo Agostini en tête !