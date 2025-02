Depuis sa création en 1983, la Prévention est la source d’inspiration principale et durable du projet global de la Mutuelle des Motards. Aujourd’hui, l’entreprise donne un nouveau souffle à sa vocation par le lancement d’une campagne de communication qui s’adresse aux motards, mais pas seulement.



Le grand public est aussi concerné pour qu’à la prise de conscience renouvelée des usagers 2 roues s’ajoute la reconnaissance des motards par les non motards. Parce qu’un partage de la route plus apaisé passe par la connaissance de l’autre. L’esprit de liberté qui caractérise les motards, comme la Mutuelle qui les protège, a guidé la création de cette campagne.

Ça se protège la liberté !

Une communication décalée, sympathique, qui s’émancipe des codes, mais pas des règles (comme les motards), et qui emploie le langage commun. Il n’y a pas plus libre qu’un animal, et pas plus guidé par l’instinct de survie que lui. Il n’y a pas plus pur, sincère, fascinant, sympathique et prudent qu’un animal. La prévention est chez lui indissociable de la liberté.

Une campagne tout public, qui interpelle de façon forte, originale et en donnant le sourire. Elle délivre des messages simples, sincères, généreux pour rappeler des règles de prévention élémentaires parce qu’il faut toujours insister sur les fondamentaux.



Présentée en avant-première au Salon 2 Roues de Lyon, cette campagne sera déclinée en télévision, en presse et sur les sites internet spécialisés.