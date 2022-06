Après avoir sauvé Norton de la banqueroute et construit une nouvelle usine basée à Solihull (Angleterre), le géant indien TVS Motor met les bouchées doubles pour redorer la blason de la firme britannique : une nouvelle V4SV, une gamme de motos électriques et bien entendu, une Commando 961 renouvelée.

"Je ne peux pas imaginer que Norton n’ait pas de Commando dans la gamme, donc la grande question est de savoir ce qui devrait caractériser un Commando moderne et quand nous le commercialiserons", expliquait John Russell (PDG de Norton) l’année dernière.

En ce sens, le site officiel signe le retour du modèle emblématique en dévoilant ses premières images. Si aucune caractéristique n’a encore été dévoilée, on peut d’ores et déjà imaginer une légère refonte esthétique et quelques ajustements mécaniques. Outre l’hypersport britannique qu’est la V4SV, cette nouvelle Commando est sans doute le point de départ vers une renaissance de la firme en bonne et due forme.