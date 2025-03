Ah, le Nürburgring, le pèlerinage des passionnés de mécaniques de tous bords. Autos, motos, bus, tracteurs, bref, tout ce qui est à moteur se retrouvent toute l’année pour se tirer des bourres mémorables. Mais le circuit de Nürburg est aussi connu pour ses sorties de routes et ses crashs spectaculaires.

Une réalité qui pousse les gérants à revoir les règles, notamment pour les usagers vulnérables. Ainsi, les motards ne pourront plus bruler la gomme en cohabitation avec les automobilistes. Les accidents graves sont légions sur le tracé de 21km, ce qui rend difficile les interventions des secours.

Ingo Böder, directeur du Nürburgring explique :

"Nous avons examiné de très près la situation concernant la participation simultanée de voitures et de motos aux Tourist Rides. L’analyse a révélé que les différentes dynamiques de pilotage peuvent conduire à des malentendus entre les deux-roues et les quatre-roues. Dans ce cas, les motards sont particulièrement exposés. C’est pourquoi nous avons décidé de séparer strictement les voitures et les motos à l’avenir et de restructurer l’offre pour les motards afin qu’ils puissent profiter de l’expérience du Nürburgring de la manière la plus sûre possible."

Une mesure de bon sens ? Chacun se fera son avis sur la question. Le circuit prévoit tout de même 4 journées annuelles entièrement dédiées aux motos, sous la supervision d’instructeurs spécialisés. Un premier essai avant de multiplier ces journées toute l’année, pour le plus grand bonheur des pistards ? En attendant, le Circuit Carole lui, est gratuit !