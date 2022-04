Si Energica assurait les courses de MotoE depuis 2019, c’est Ducati qui fournira officiellement l’ensemble des sportives électriques de compétition dès 2023. Après Michel Pirro, premier pilote à avoir testé la machine, c’est Alex De Angelis, ex-pilote de MotoGP, qui chevauche la nouvelle pistarde électrifiée sur le circuit de Vallelunga (Italie) en vidéo.

Ducati V21L Prototype : des essais satisfaisants

« Depuis le moment où nous avons amené le prototype Ducati MotoE sur la piste pour la première fois, le travail de développement sur le projet n’a jamais cessé, pas même un instant, explique Roberto Canè, directeur de Ducati eMobility. Le travail acharné de toute l’équipe paye les efforts consentis par des progrès continus qui nous comblent d’une grande satisfaction. En seulement quatre mois, notre prototype a déjà abordé les courbes de certains des circuits italiens les plus importants, apportant des réponses positives. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais la direction est certainement la bonne ».

Le développement de la Ducati V21L fédère plusieurs équipes du constructeur Italien, à savoir Ducati Corse (la division course de la firme) et une partie du secteur R&D (recherche et développement). Leur objectif est de produire la moto électrique la plus légère et performante jamais créée.