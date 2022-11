Nouveauté sans en être une, la KTM 790 Duke revient au catalogue en janvier 2023 pour satisfaire les amateurs de roadsters nerveux éligibles au permis A2. Son bicylindre de 799 cm3, désormais aux normes antipollutions Euro 5, développe 95 ch (bridable à 47,5 ch donc) et 87 Nm de couple. Sur sa lancée, le constructeur dévoile également les nouveaux coloris de sa gamme Street 2023, à savoir les 125 Duke, 390 Duke, 790 Duke, 890 Duke GP, RC 125 et RC 390.

KTM 125 et 390 Duke 2023

Les plus petites KTM de la gamme changent de couleurs. La Duke 125 pourra s’habiller d’un bleu/blanc/orange, et la Duke 390 recevra un panel de 2 livrées : gris/bleu mat/orange et marron/noir/orange.

KTM 790 et 890 Duke GP 2023

La 790 Duke nous revient avec son coloris orange/noir bien connu mais aussi dans un gris/noir avec des rappels oranges.

La 890 Duke GP quant à elle, pourra revêtir un noir/blanc avec cadres et jantes oranges du plus bel effet.

KTM RC 125 et 390 2023

Les déclinaisons carénées des 125 et 390 de leur coté, adopteront des livrées typées MotoGP, à savoir du noir/blanc/orange ou du noir/orange.