Anglais, Allemands et même Danois se pressent pour être de cette course de motos et sidecars classiques, une sorte d’Île de Man plus accessible. Et bien sûr les voisins du Nord de la France qui ne rateraient en aucun cas cette épreuve.

Découvrez Gedinne avec le très documenté article de Jonathan Godin (lire Moto Magazine n°417 - Mars 2025).

Bruno Perlinski … champion de Belgique

Les Amis de la Moto et le Club Triton : une bande de copains qui se plaît à arpenter les courses classiques avec leurs anglaises, Norton et Triumph.

Venu avec son team associatif "les amis de la moto" et le club Triton : « Nous étions bien représentés avec 7 motos anglaises – Seeley’s, BSA, Matchless, Norton Commando. » précise Bruno. « Au guidon de la Seeley 750 Commando (numéro 126), 2ème temps aux qualifications, j’ai gagné la 1ère manche du samedi et j’ai fini 4ème le dimanche.. peut-être à cause de la soirée rock n’roll des Hot Chickens le samedi soir (rires) »

Une belle brochette de classiques anglaises pour aller chercher les podiums

Avec une 1ère place et 2ème place à Chimay, Bruno termine champion de Belgique ! L’exaltation de Bruno qui commente ce week-end sportif : « Super Gedinne, un circuit, une ambiance inoubliable, un public ainsi qu’un plateau exceptionnel, vraiment top : c’est l’événement moto à ne pas manquer ! »

Antoine Poiret, 12 ans après une boîte et un podium

Antoine et Stéphane savourent leur podium (3e en Sidecar Gr.2) : 1ère participation pour Stéphane, 2e course (après B-Chimay) avec ce nouveau side pour Antoine

Rappelez-vous, nous avions présenté le « petit jeune » qui en voulait et qui s’était présenté à la course catégorie 200cc Gr.2 avec une moto achetée 40 euros à une bourse d’anciennes, « coursifiée » avec soin pour aller chercher une 3e place.

Une boîte de vitesses à remplacer entre 2 courses, quelques heures de travail dans le paddock et une 3e place à la clé dans le groupe 2 Sidecar.

Depuis, notre jeune pilote a pris ses galons sur side. Pour cette édition, il étrennait presque (1ère course à B-Chimay il y a un mois) sa nouvelle monture avec son singe, Stéphane Chiappinelli (1ère participation) : châssis anglais MRE neuf, moteur boxer 750 BMW 1972.

Le samedi, la dernière course s’est soldée par un casse de boîte de vitesse. Dans le paddock, ça a turbiné. Sitôt la course terminée, le team autour d’Antoine s’est mobilisé pour remplacer l’équipement incriminé. 22h30, mission accomplie.

Antoine et Stéphane à l’attaque dans le passage de la chicane, rue du Circuit à Gedinne

Dimanche matin, l’équipage en 4e position sur la grille de départ, se positionne rapidement en course en 3e et pouvait se réjouir de tenir cette 3e place jusqu’à l’arrivée, pour décrocher un podium en side-car GR2. Une bien belle satisfaction pour tout ses soutiens qui y ont cru.

François Corsini et sa fille Pauline

La famille fondue de side-cars n°61 catégorie side-car GR3 C’est peu dire que dans la famille Corsini, ils sont tombés dedans quand ils étaient petits. Ces fondus de side-cars ne sont-ils pas les piliers de l’association Porkoponou qui organise chaque année en septembre, un rassemblement dédié aux sides dans leur village des Weppes, Marquillies à 20 km au sud-ouest de Lille.

François Corsini sur son side BMW autoconstruit, fidèle au rendez-vous de Gedinne, accompagné de sa fille Pauline

Florian, le fils, récemment devenu papa, bien connu sur les circuits, ne prendra pas de guidon cette année. Mais il est bien présent pour soutenir l’équipage de son Papa pilote et de sa sœur Pauline singe. Le side, il le connaît bien, construit par son père il y a 25 ans, moteur BMW 1000 de 1977 classé Groupe 3. Pour l’équipage, pas de course au classement mais un plaisir non dissimulé d’être là.

Pour l’équipage familial, c’est l’ambiance et l’esprit de l’événement qui les séduit

François relève toutes les opportunités pour rouler en course à Chimay (B), Croix-en-Ternois, en démonstration aux trophées Jumeaux au circuit Carole ou à l’entraînement à Clastres. Chaque année, il est là, fidèle « pour l’ambiance dans les paddocks, dans le chapiteau, on retrouve des connaissances, il y a de l’entraide... »