Voge DS800X Rally : fiche technique :

Moteur :

Type : Bicylindre calé à 270°

Cylindrée : 798 cm3

Puissance : 95 ch à 9 000 tr/min

Couple : 81 Nm / 6 500 tr/min

Boite : 6 vitesses

Partie cycle :

Cadre : Périmétrique en tubes d’acier

Suspension avant : Fourche inversée Kayaba ø 43 mm réglable, 207 mm de débattement

Suspension arrière : Mono Amortisseur réglable avec bonbonne séparée, 190 mm de débattement

Pneus avant : Pirelli Scorpion STR 90/90-21 tubeless

Pneus arrière : Pirelli Scorpion STR 150/70-R18 tubeless

ABS : double canal déconnectable

Freinage avant : Double disque ø 310mm, étrier Nissin radial 4 pistons

Freinage arrière : Simple disque ø 240mm, étrier Nissin simple piston

Dimensions et capacités :

Longueur : 2 390 mm

Largeur : 860 mm

Hauteur de selle : 850 mm

Empattement : 1 576 mm

Garde au sol : 220 mm

Réservoir : 24 litres

Poids à sec : 204 kg

Equipements de série :

• Ecran TFT 7 pouces

• 2 modes de conduite

• Ports de charge rapide

• Barres de protection

• Le contrôle de traction TCS

désactivable

• Alerte de freinage d’urgence ESS

• Siège chauffant

• Poignées chauffantes

• Éclairage entièrement LED

• Prise USB

• Jantes tubeless à rayons

• USB-A/USB-C) Puissance maximale

de 18 W par port (20 W au total)

• Pattes de frein et sélecteur articulés

• Caméra frontale HD

• béquille centrale

• Sabot de protection

• Porte-bagages

• Feux anti-brouillard

• Protège-mains

Prix : 8995 euros