Voge DS800X Rally : fiche technique :
Moteur :
Type : Bicylindre calé à 270°
Cylindrée : 798 cm3
Puissance : 95 ch à 9 000 tr/min
Couple : 81 Nm / 6 500 tr/min
Boite : 6 vitesses
Partie cycle :
Cadre : Périmétrique en tubes d’acier
Suspension avant : Fourche inversée Kayaba ø 43 mm réglable, 207 mm de débattement
Suspension arrière : Mono Amortisseur réglable avec bonbonne séparée, 190 mm de débattement
Pneus avant : Pirelli Scorpion STR 90/90-21 tubeless
Pneus arrière : Pirelli Scorpion STR 150/70-R18 tubeless
ABS : double canal déconnectable
Freinage avant : Double disque ø 310mm, étrier Nissin radial 4 pistons
Freinage arrière : Simple disque ø 240mm, étrier Nissin simple piston
Dimensions et capacités :
Longueur : 2 390 mm
Largeur : 860 mm
Hauteur de selle : 850 mm
Empattement : 1 576 mm
Garde au sol : 220 mm
Réservoir : 24 litres
Poids à sec : 204 kg
Equipements de série :
• Ecran TFT 7 pouces
• 2 modes de conduite
• Ports de charge rapide
• Barres de protection
• Le contrôle de traction TCS
désactivable
• Alerte de freinage d’urgence ESS
• Siège chauffant
• Poignées chauffantes
• Éclairage entièrement LED
• Prise USB
• Jantes tubeless à rayons
• USB-A/USB-C) Puissance maximale
de 18 W par port (20 W au total)
• Pattes de frein et sélecteur articulés
• Caméra frontale HD
• béquille centrale
• Sabot de protection
• Porte-bagages
• Feux anti-brouillard
• Protège-mains
Prix : 8995 euros