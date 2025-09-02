BMW M 1000 RR 2025 : fiche technique
Moteur :
Puissance nominale : 160 kW (218 ch) à 14 500 tr/min
Type : Moteur quatre temps à quatre cylindres en ligne et refroidissement par liquide eau/huile, quatre soupapes en titane par cylindre, distribution à calage variable BMW ShiftCam
Alésage x course :80 mm x 49,7 mm
Cylindré :999 cm³
Couple max. : 113 Nm à 11 100 tr/min
Performance / consommation :
Vitesse maximale : 314 km/h
Consommation aux 100 km selon WMTC : 6,5 l
Accélération de 0 à 100 km/h : 3.1 s
Batterie : Batterie M Lightweight, 12 V / 5 Ah, lithium-ion
Ailette de la BMW M 1000 RR
Transmission :
Embrayage : Bain d’huile multidisque (antidribble)
Boîte de vitesses : Boîte 6 rapports à commande par crabots avec denture droite
Transmission secondaire : Chaîne 525 17/46
Contrôle antipatinage : BMW Motorrad DTC (contrôle dynamique de la traction)
Châssis / freins :
Cadre : Cadre périmétrique en aluminium, moteur à fonction porteuse
Guidage de la roue avant / suspension : Fourche télescopique inversée, diamètre 45 mm, précontrainte de ressort, détente et étage de compression réglables
Guidage de la roue arrière / suspension : Bras oscillant inférieur en aluminium, Full-floater Pro, jambe de suspension centrale, précontrainte de ressort réglable, niveau de traction et de compression réglable
Débattement avant / arrière : 120 mm / 118 mm
Empattement : 1 458 mm
Chasse : 100,8 mm
Roues : Roues en carbone M
Dimensions jante avant : 3,50 x 17"
Dimensions jante arrière : 6,00 x 17"
Pneumatique avant : 120/70 ZR17
Pneumatique arrière : 200/55 ZR17
Frein avant : Frein à double disque M, diamètre 320 mm, étrier fixe à 4 pistons
Frein arrière : Frein monodisque M, diamètre 220 mm, étrier fixe à 2 pistons
ABS : BMW Motorrad Race ABS (semi-intégral)
Dimensions / poids :
Hauteur de selle : 865 mm
Longueur d’entrejambe : 1 924 mm
Capacité utile du réservoir : 16,5 l
dont réserve : env. 4 l
Longueur : 2 085 mm
Hauteur : 1 228 mm (sans rétroviseur, poids à vide DIN)
Largeur : 899 mm (au dessus des rétroviseurs)
Poids à sec : 183 kg
Poids à vide en ordre de marche, tous pleins faits : 194 kg
Prix : à partir de 37 000 €