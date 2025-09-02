BMW M 1000 RR 2025 : fiche technique

Moteur :

Puissance nominale : 160 kW (218 ch) à 14 500 tr/min

Type : Moteur quatre temps à quatre cylindres en ligne et refroidissement par liquide eau/huile, quatre soupapes en titane par cylindre, distribution à calage variable BMW ShiftCam

Alésage x course :80 mm x 49,7 mm

Cylindré :999 cm³

Couple max. : 113 Nm à 11 100 tr/min

Performance / consommation :

Vitesse maximale : 314 km/h

Consommation aux 100 km selon WMTC : 6,5 l

Accélération de 0 à 100 km/h : 3.1 s

Batterie : Batterie M Lightweight, 12 V / 5 Ah, lithium-ion

Ailette de la BMW M 1000 RR

Transmission :

Embrayage : Bain d’huile multidisque (antidribble)

Boîte de vitesses : Boîte 6 rapports à commande par crabots avec denture droite

Transmission secondaire : Chaîne 525 17/46

Contrôle antipatinage : BMW Motorrad DTC (contrôle dynamique de la traction)

Châssis / freins :

Cadre : Cadre périmétrique en aluminium, moteur à fonction porteuse

Guidage de la roue avant / suspension : Fourche télescopique inversée, diamètre 45 mm, précontrainte de ressort, détente et étage de compression réglables

Guidage de la roue arrière / suspension : Bras oscillant inférieur en aluminium, Full-floater Pro, jambe de suspension centrale, précontrainte de ressort réglable, niveau de traction et de compression réglable

Débattement avant / arrière : 120 mm / 118 mm

Empattement : 1 458 mm

Chasse : 100,8 mm

Roues : Roues en carbone M

Dimensions jante avant : 3,50 x 17"

Dimensions jante arrière : 6,00 x 17"

Pneumatique avant : 120/70 ZR17

Pneumatique arrière : 200/55 ZR17

Frein avant : Frein à double disque M, diamètre 320 mm, étrier fixe à 4 pistons

Frein arrière : Frein monodisque M, diamètre 220 mm, étrier fixe à 2 pistons

ABS : BMW Motorrad Race ABS (semi-intégral)

Dimensions / poids :

Hauteur de selle : 865 mm

Longueur d’entrejambe : 1 924 mm

Capacité utile du réservoir : 16,5 l

dont réserve : env. 4 l

Longueur : 2 085 mm

Hauteur : 1 228 mm (sans rétroviseur, poids à vide DIN)

Largeur : 899 mm (au dessus des rétroviseurs)

Poids à sec : 183 kg

Poids à vide en ordre de marche, tous pleins faits : 194 kg

Prix : à partir de 37 000 €