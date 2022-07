Un nouveau Ducati Scrambler 800 est en préparation ! Bien que les images et les nombreux détails demeurent sous embargo, nos confrères de Moto.it et de Motorradonline ont pu approcher le millésime 2023, présenté lors de la World Ducati Week à Misano.

Ducati Scrambler 800 2023 : plus fin, plus léger

D’après les premiers retours, l’allure du nouveau Scrambler Ducati se veut plus fine. Et pour cause : le réservoir, le cadre en acier tubulaire, le bras oscillant et les jantes seraient modifiées pour alléger la moto de 5 kg et afficher 184 kg sur la balance. Le compteur LCD rond est échangé contre un écran TFT plus imposant. Le guidon est affiné, à l’instar de la jonction entre le réservoir et la selle. Celle-ci est d’ailleurs un peu plus large coté passager afin d’améliorer le confort en duo. Esthétiquement, les commodos sont redessinés, tout comme la ligne d’échappement, plus grande sous le moteur et dotée d’un silencieux plus étroit. Enfin, la moto s’agrémenterait d’une poignée de gaz électronique "ride-by-wire", d’un quickshifter et d’un contrôle de traction.

Coté moteur, rien ne change : le twin de 800 cm3 refroidi par air/huile, déjà conforme à la norme Euro 5, est renouvelé pour 2023. Il délivre 73 ch à 8 000 tr/min et 67 Nm à 5 750 tr/min.

Le millésime 2022 du Ducati Scrambler 800

Le nouveau Ducati Scrambler 800 devrait sans aucun doute poser ses roues lors de la prochaine édition du salon de Milan (EICMA) en fin d’année.

Sources : moto.it, motorradonline