Après les Panigale, Streetfighter, Multistrada et la nouvelle Monster, c’est l’Hypermotard qui reçoit le nouveau moteur V2 de 890 cm3 à refroidissement liquide. Ducati fait donc table du rase du passé en rangeant le bicylindre Testastretta au placard.

Et c’est plutôt une bonne nouvelle pour cette moto, qui prime sur la nervosité, la légèreté et l’agilité. Le nouveau V2 ne change pas d’un iota, avec 120 ch et 94 Nm de couple. Avec 70% de couple est disponible à 3000 tr/min, on imagine déjà les relances (très) vigoureuses à son guidon. Et comme les autres motos cadencées par le V2, l’Hypermotard V2 est compatible avec le permis A2.

La moto se veut maniable en toute circonstance, en témoignent son cadre monocoque léger - toujours avec le moteur en élément porteur - et ses suspensions KYB réglables. La version SP quant à elle, tape dans le haut de gamme avec une fourche inversée Öhlins NIX30 de 48 mm et un amortisseur STX 46, le tout assisté par un amortisseur de direction Sachs. Le poids annoncé est de 180 kg à sec (177 kg sur la SP).

Sur la version Standard, la liaison au sol est assurée par des jantes alu chaussées par des pneus Pirelli Diablo Rosso IV, tandis que la SP se dote de jantes en alu forgées équipées de pneus Pirelli Rosso IV Corsa. Le freinage change également entre les deux versions : double disques de 320 mm avec étriers Brembo M4.35 sur la Standard, et étriers Brembo M50 sur la SP.

Coté techno, l’Hypermotard V2 est bien lotie, quelque soit sa version. Elle se pare d’un éclairage LED, d’un nouvel écran TFT 5 pouces, de quatre modes moteur, d’un shifter DQSD 2.0, d’un ABS en courbe, d’un contrôle de traction, d’un anti-wheeling et d’un contrôle de frein moteur. La version SP gagne un Pit Limiter et une aide au démarrage en sus.

La Ducati Hypermotard V2 2026 débarquera en concession en avril 2026 au prix de 15 790 euros (version standard) et 19 990 euros (version SP).

Ducati Hypermotard V2 2025 : fiche technique

Moteur :

Type : V2 à 90°, 4 soupapes par cylindre, système de distribution variable à l’admission, refroidissement liquide

Cylindrée : 890 cm3

Puissance : 120,4 ch (88,5 kW) à 10 750 tr/min

Couple : 94 Nm (9,6 kgm) à 8 250 tr/min

Boîte de vitesses : 6 vitesses avec Ducati Quick Shift up/down 2.0

Transmission finale : par chaîne

Embrayage : multidisque à bain d’huile à commande hydraulique et auto-servo. Maître-cylindre à purge automatique

Consommation : 5,4 l/100 km

Partie cycle :

Cadre : Monocoque en aluminium

Suspension avant : Fourche avant Kayaba entièrement réglable Ø 46 mm / Fourche inversée Öhlins NIX30 (version SP)

Roue avant : Alliage léger moulé, 3,50" x 17"

Pneu avant : Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17 / Pirelli Rosso IV Corsa (version SP)

Suspension arrière : Amortisseur arrière Kayaba réglable (précharge et détente). Bras oscillant double face en aluminium / Amortisseur STX 46 (version SP)

Roue arrière : Alliage léger moulé, 5,50” x 17”

Pneu arrière : Pirelli Diablo Rosso IV, 190/55 ZR17 / Pirelli Rosso IV Corsa (version SP)

Débattement roue (avant/arrière) : 170 mm / 160 mm

Frein avant : 2 disques semi-flottants Ø 320 mm, étriers Brembo Monobloc M4.32 à 4 pistons à montage radial, maître-cylindre radial. ABS en virage (Brembo M50 sur la SP)

Frein arrière : Disque Ø245 mm, étrier à 2 pistons. ABS en virage

Dimensions et poids :

Poids à sec : 180 kg / 177 kg (version SP)

Hauteur de selle : 880 mm (865 mm avec selle basse et 850 mm avec kit suspension basse)

Empattement : 1 514 mm

Angle de chasse : 26°

Chasse : 110 mm

Capacité du réservoir ; 12,5 l

Équipement :

Ecran TFT couleur 5 pouces, Modes de conduite, modes de puissance, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), ABS Bosch en virage, Ducati Brake Light (DBL), Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, boutons de réglage rapide, amortisseur de direction Sachs, Coming Home, écran couleur TFT, système d’éclairage entièrement à LED, feux de jour (DRL), clignotants dynamiques, clignotants à annulation automatique

Prix : 15 790 euros (version standard) et 19 990 euros (version SP)